Junts demana que Pané comparegui al Parlament per haver "congelat" l'ampliació dels cribratges de càncer

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts ha demanat aquest dimarts la compareixença de la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, al Parlament per haver "congelat l'ampliació de les franges d'edat en què s'apliquen els cribratges de càncer de còlon i mama previstos aquest 2025, per manca de pressupostos i de professionals".
En un comunicat, asseguren que la manca de pressupostos ha provocat que el Departament de Salut "no pugui ampliar" aquestes proves a més grups poblacionals, com establia el Pla Director d'Oncologia.
"El PSC prefereix retallar serveis sanitaris per a tots els catalans abans que treballar per revertir-ho. Aquest és el resultat de l'espoli fiscal dels 22.000 milions d'euros que no podem destinar als serveis públics de Catalunya", ha resolt el diputat de Junts Jordi Fàbrega.