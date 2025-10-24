Junts demana organitzar un monogràfic al Parlament sobre "la crisi de l'ascensor social"

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat aquest divendres la petició d'organitzar un ple monogràfic al Parlament per abordar "la crisi de l'ascensor social".
"Molts catalans tenen problemes per arribar a final de mes i també veuen com els seus fills seran més pobres que ells, justament el contrari del que havia passat fins ara. L'ascensor social s'ha espatllat", ha assenyalat en un comunicat el president parlamentari de Junts, Albert Batet.
Segons el seu parer, les dades macroeconòmiques i el relat del president de la Generalitat, Salvador Illa, "no quadren amb el dia a dia de molts catalans", i això considera que provoca que molta gent tingui dificultats per pagar l'habitatge o fer la compra.
El partit defensa la necessitat que hi hagi un salari mínim català, adaptat al cost de la vida; pensions dignes, d'acord amb l'IPC, i reduir la pressió fiscal a la classe mitjana treballadora.
"Cal una economia forta per garantir un estat del benestar fort a Catalunya", ha resolt.