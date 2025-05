Junts demana a Niubó "no maquillar" els resultats de les proves d'avaluació de 2n d'ESO

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

Junts ha demanat aquest divendres a la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, "no maquillar" el resultat de les proves d'Avaluació de Diagnosi de 2n d'ESO.

En un comunicat, expliquen que han presentat una bateria de preguntes al Parlament sobre els criteris de correcció després que uns docents hagin assegurat haver rebut directrius del departament per no tenir en compte "errors ortogràfics i gramaticals, llevat que dificultin seriosament la comprensió del significat de la resposta".

"Això fa mal a la nostra llengua i estem enganyant els alumnes. No ens fem trampes al solitari", ha subratllat la diputada de Junts Anna Erra, que considera que la decisió no és coherent amb el mandat de garantir el domini del català que estableix la llei d'educació de Catalunya.

En les preguntes, Junts demana pels motius, en quin marc i des de quan s'aplica aquest criteri de correcció dels exàmens i saber l'abast de l'aplicació.

Per Junts, no hi ha cap justificació pedagògica "en el fet de no tenir en compte errors ortogràfics i gramaticals, en una etapa educativa obligatòria en la qual s'ha de garantir l'assoliment de les competències bàsiques".