Junts demana multar a municipis que neguin el padró "si fos el cas" i limitar els que tensionen

Presenta esmenes a una moció d'ERC en el Parlament sobre el model d'acolliment migratori

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha proposat multar "si fos el cas" els municipis que neguin el dret a l'empadronament així com limitar els que tensionen una ciutat i perjudiquin l'estabilització dels anteriors nouvinguts.

Així ho recullen en les esmenes que han presentat a una moció d'ERC en el Parlament sobre el model d'acolliment migratori a les quals ha tingut accés Europa Press.

En elles, veuen necessari exigir a l'Estat fer les modificacions oportunes de la Llei reguladora de les bases de règim local per "sancionar, si fos el cas, els municipis que incompleixin el deure d'empadronar a totes les persones" que visquin en la localitat.

A més, defensen reforçar, respectant l'autonomia local i el marc normatiu vigent, la col·laboració amb entitats, sindicatures locals i síndica de Greuges "per identificar i denunciar, si és necessari, els casos de dilació temporal o denegació de l'empadronament per raons discriminatòries basades en l'origen de les persones".

COMBATRE ELS "FRAUDULENTS"

A més, plantegen afegir un punt que reculli que, atès que el padró és un instrument que permet conèixer la realitat demogràfica dels pobles i ciutats per poder aplicar polítiques socials, cal "combatre empadronaments fraudulents, així com els que no respectin la llei d'habilitabilitat, que només perjudiquen les persones en situació de vulnerabilitat".

"També és necessari limitar els empadronaments que tensionen una ciutat i que perjudiquin l'estabilització dels anteriors nouvinguts", destaquen.

Després de l'acord amb el PSOE per al traspàs a Catalunya de competències en matèria d'immigració, els de Junts volen afegir en la moció que la llei que es desplegui ha de servir "per establir les mesures necessàries per evitar que es reprodueixin situacions" descrites amb anterioritat.

Un altre punt que volen incorporar és el que assenyala que Catalunya aposta per un model de gestió de la immigració "basat en el respecte de drets, però també en l'exigència d'uns deures" que han de seguir tant les persones que arriben com la societat catalana que els acull.

DRETS I DEURES

"Aquest marc de drets i deures, propi de la tradició de catalanitat del nostre poble, és clau per aconseguir el respecte als valors cívics i coneixements lingüístics i culturals de la nostra societat", subratllen.

De fet, en un punt que resa que les polítiques d'acolliment han de ser element central de les polítiques immigratòries, afegeixen que proporcionar un acolliment digne a aquestes persones és fonamental per a la cohesió social "que beneficia tant la població nouvinguda com a la població autòctona en el marc de la catalanitat".