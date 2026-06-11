Junts demana a Marlaska i Parlon comparèixer per l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El grup parlamentari de Junts ha registrat peticions de compareixença, al Congrés i el Parlament, del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, per l'expulsió d'uns cantaires de la Sagrada Família durant l'acte de benedicció de la torre de Jesús protagonitzat pel papa Lleó XIV aquest dimecres.
En una roda de premsa aquest dijous, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha qualificat de "repressió inacceptable" aquest episodi i el que es va produir a l'avinguda Gaudí, on els Mossos d'Esquadra van impedir accedir als carrers prop de la Sagrada Família a persones que portaven estelades.
"L'ordre d'expulsar els cantaires, pel que se'ns indica, la va donar la policia espanyola i la van executar els Mossos d'Esquadra. Els cantaires van ser envoltats, encapsulats, intimidats i van ser finalment expulsats i obligats a abandonar el temple", ha lamentat Rius, que ha explicat que estava previst que cantessin en l'última part de l'acte.
El portaveu de Junts ha sostingut que cap dels dos episodis posava en perill el desenvolupament de l'acte, i ha assegurat que "des d'un punt de vista democràtic això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió tant dels ciutadans com dels cantaires".
"Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya", ha lamentat Rius, que ha explicat que també han registrat una bateria de preguntes per aclarir qui va donar les ordres i quin criteri es va seguir amb les actuacions policials.
Rius ha assegurat que hi ha una "contradicció flagrant" en el que ha dit la Delegació del Govern central a Catalunya, que ha indicat que es va convidar els cantaires a sortir de la Sagrada Família, en ser preguntat per si se'ls havia expulsat perquè volien cantar l'himne d''Els Segadors', que no estava previst en el programa de l'acte.
"El que estava previst és que intervinguessin en l'última part de la cerimònia, i sense explicació, sense comunicar cap motiu, sense preguntar si és que ho anaven a fer, se'ls va treure en bloc", ha subratllat Rius.