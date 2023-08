Junts demana la llibertat per als quatre detinguts per suposades amenaces contra la Volta

LLEIDA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta i el secretari general de Junts, Laura Borràs i Jordi Turull, han demanat a Twitter la llibertat per als quatre detinguts a la comarca del Solsonès (Lleida) per presumptes amenaçades contra la Volta ciclista a Espanya, que ha començat a Barcelona i passa per Catalunya aquests dies.

Borràs ha afirmat que aquestes "detencions preventives són pròpies de règims autoritaris i caducs", ha exigit que siguin posats en llibertat.

Turull també ha demanat la llibertat per als detinguts i ha afegit que "protestar no és delicte".