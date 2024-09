Junts demana a l'independentisme desil·lusionat mobilitzar-se per la Diada: "Cal ser-hi més que mai"

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Junts ha cridat aquest dimarts els independentistes desorientats o desil·lusionats a tornar-se a mobilitzar per la Diada de l'11 de setembre: "Cal ser-hi més que mai. La força de la gent ha estat fonamental per arribar fins aquí. Ho va ser l'1 d'octubre i ho ha estat durant anys".

"Hem de contribuir amb les nostres accions a fer que tota aquesta gent que s'ha mobilitzat de manera exemplar durant més d'una dècada, que tota aquella gent que està desorientada o desil·lusionada, torni a veure un horitzó d'esperança", destaquen en el manifest del partit per la Diada.

Després d'insistir que aspiren a representar els hereus de l'1-O, defensen que és el moment de mobilitzar-se, de "refer ponts" i treballar per continuar sent dignes de la confiança de la gent i per assolir la independència de Catalunya.

Apel·lant a conceptes com resiliència, determinació i perseverança, lamenten que la Diada transcorri "en una situació d'excepcionalitat per la persecució judicial de l'independentisme" malgrat l'aprovació de la llei d'amnistia.

"Però un nou cop d'estat judicial, que el Govern espanyol no combat amb contundència, ha resultat en la no aplicació de la llei per part d'alguns jutges, i per tant, perpetua la repressió, centrada, novament, en l'intent d'eliminar la figura" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, afegeix el text.

ERC I SALVADOR ILLA

També lamenten que l'independentisme hagi perdut la majoria parlamentària i acusen ERC de permetre la formació del govern de Salvador Illa, qui recorden que es va manifestar a favor "de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució".

"Aquest fet trenca de manera greu la possibilitat de mantenir la unitat independentista a curt termini i ens obliga a replantejar l'estratègia per assolir la independència de Catalunya", destaquen.