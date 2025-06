Junts demana a Illa retirar el decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric

Li reclamen consens amb els sectors i que presenti un altre text la primera setmana de juliol

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, i la portaveu parlamentària del partit, Mònica Sales, han reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que retiri el decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric a Catalunya i que aposti per la negociació i el consens amb els sectors afectats abans de tornar-lo a presentar.

Ho han fet a través d'una carta en la qual retreuen a Illa el "poc consens i la poca negociació" prèvia que hi ha hagut amb el municipalisme i el primer sector a l'hora de redactar el decret llei.

"Entitats com l'ACM, la FMC i l'Associació de Micropobles han de poder aportar les seves inquietuds i blindar en el redactat i el contingut del decret llei les suficients garanties de seguretat jurídica i d'autonomia municipal davant els procediments d'expropiacions, cobrament d'impostos i terminis d'informes, entre altres aspectes", destaquen.

També consideren que el primer sector, a través de les seves entitats representatives, s'han de pronunciar sobre aspectes com "la protecció dels espais classificats amb Classe de Capacitat Agrològica I o II" i en la modificació d'un article del decret llei de mesures urgents sobre l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables.

Per això, reclamen al Govern treballar durant una setmana amb els sectors implicats per disposar d'una altra versió que "aclareixi i revisi els punts que generen incertesa en relació amb la inseguretat jurídica i l'autonomia municipal", i que la primera setmana de juliol presenti un altre text per iniciar-ne la tramitació al Parlament.

QUE LA GENERALITAT "RECTIFIQUI"

De fet, Junts condiciona el seu suport a la cambra catalana al text a l'aplicació de les consideracions que posa sobre la taula, i validaria així el decret llei sense la necessitat que es tramités com a projecte de llei "amb la voluntat de no endarrerir els beneficis d'aquesta proposta legislativa".

Malgrat subratllar la voluntat i l'esperit de la iniciativa legislativa en l'actual context energètic, esperen que la Generalitat "rectifiqui" i actuï amb consens.