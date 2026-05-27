Junts demana a Illa explicar els contractes amb empreses xineses vinculades a Zapatero

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts al Parlament ha registrat una petició de compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè expliqui i "aclareixi els contractes del Govern amb empreses xineses, arran dels informes policials sobre les presumptes actuacions de l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero".
En un comunicat aquest dimecres, els juntaires també reclamen a Illa explicar totes les "possibles actuacions que hagin pogut tenir afectacions a Catalunya i en la contractació pública de l'administració catalana".
Junts ha sol·licitat aquesta compareixença després de les "informacions publicades sobre presumptes transferències rebudes per Zapatero provinents de l'empresa xinesa Huawei i de possibles anotacions vinculades a contractes públics amb el Govern espanyol".
Els de Carles Puigdemont consideren "especialment necessari" que Illa aclareixi les relacions institucionals i contractuals del Govern amb Huawei, després d'adjudicar-li el desplegament i la gestió d'infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis públics essencials.
Junts recorda que l'octubre del 2025 van alertar que el Govern havia formalitzat un contracte de 127 milions d'euros amb Huawei, amb el qual el Govern "pretén vendre les dades de tots els catalans en un context en què la UE ha desaconsellat a tots els estats membres deixar de treballar i contractar serveis" amb aquesta empresa xinesa.
Junts ha avisat que hi ha informes policials que "assenyalen que Zapatero hauria intentat pactar una comissió del 3% per a la construcció del Hard Rock a Vila-seca i Salou", per la qual cosa han reclamat la màxima transparència i que Illa comparegui amb la màxima celeritat.