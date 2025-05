Junts demana al Govern un programa de suport als investigadors catalans afectats per les retallades dels EUA

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

Junts ha demanat a la Generalitat per a aquest any un programa de compensació per a investigadors catalans que participin en projectes internacionals finançats per fons competitius d'agències nord-americanes, i que es vegin afectats per les retallades en recerca de l'administració dels Estats Units.

La portaveu de Junts en la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament, Judith Toronjo, ha qualificat aquest dilluns d'"error" que el nou decret de crèdit pressupostari no contempli ni un euro per a la recerca, segons ha dit en un comunicat.

La proposta de resolució impulsada per Junts preveu que el Govern reforci els plans Serra Húnter i Beatriu de Pinós, a més de l'Icrea, amb més finançament i més places disponibles per retenir el talent desenvolupat en centres catalans i atreure investigadors internacionals i així continuar fent de Catalunya un "hub científic de referència".

Per Junts, en un context internacional que està experimentant canvis profunds en la seva estructura, és "fonamental" adaptar la política d'atracció de talent acadèmic i investigador del Govern.

Això, segons Toronjo, implica reforçar els plans existents, però també desplegar una programa "específic" d'atracció de talent en aquells projectes internacionals en els quals participin investigadors catalans afectats per les retallades nord-americanes.