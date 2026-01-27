Junts demana al Govern portar Renfe i Adif davant els tribunals

Vergés reclama que assumeixin la seva responsabilitat civil i "delictes de responsabilitat penal i criminal"
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha instat aquest dilluns el Govern a portar Renfe i Adif als tribunals pel cas ferroviari de Rodalies i, en cas que no ho facin, es plantegen que ho faci la seva formació.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha explicat que és una mesura que tenen sobre la taula i estan estudiant, però primer volen saber quina és la reacció del Govern.
En concret, insten la Generalitat a portar Renfe i Adif als tribunals per la seva "responsabilitat civil i també pels delictes de responsabilitat penal i criminal".
Es tracta d'una de les 14 mesures que el grup exposarà en el ple del Parlament d'aquesta setmana com a alternativa al que haurien fet si governessin, i que inclou la petició de dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la del ministre de Transports, Óscar Puente.
Per Vergés, cal que s'assumeixin responsabilitats polítiques al màxim nivell "més enllà dels caps de turc que suposen els tècnics destituïts a Rodalies i Adif", dimissions que considera insuficients.
També reclamen crear un equip tècnic "de xoc" amb experts d'FGC i independents per auditar la xarxa, el parc mòbil i el servei; fer talls quirúrgics de la xarxa i no una suspensió total del servei, i convocar les plataformes d'usuaris a reunions de coordinació i comunicació.
A més a més, defensen que s'ha de liderar la crisi "sense confusions ni ingerències espanyoles" i amb les eines digitals que hi ha; facilitar a les empreses i treballadors que no hagin d'assumir les hores perdudes; garantir plans alternatius de transport gratuït a totes les línies, i aixecar tots els peatges directament o indirectament afectats per la manca de trens.
Altres mesures són que Renfe i Adif assumeixin els costos directes o indirectes derivats del caos; que el Govern resolgui el contracte de prestació de servei amb Renfe en relació amb la direcció i que l'assumeixi FGC, i que la puntuació en els concursos i en les adjudicacions d'obra pública de contractes ferroviaris també tinguin en compte els mitjans, la durada i els costos de plans alternatius de transport.
Així, demanen que es planifiqui una xarxa ferroviària i de mobilitat sostenible, descentralitzada i amb integració tarifària, exigeixen novament un traspàs del 100% del servei i que es retirin els vots al PSOE al Congrés "per la manca d'inversió endèmica i premeditada de l'Estat" en infraestructures de Catalunya.
"BENVINGUTS SIGUIN"
Sobre l'actualització del pla de Rodalies 2020-2030 que ha d'anunciar aquest dimarts el Govern amb noves inversions a la xarxa, Vergés ha dit que "tots els diners que vinguin, benvinguts siguin, però està malalt i pateix per no haver tingut medicina preventiva durant molts anys".
En relació amb les dues manifestacions que s'han convocat per Rodalies, ha detallat que assistiran a les dues tot i que, ha admès, els agradaria que n'hi hagués una de caràcter unitari.