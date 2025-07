Junts demana al Govern personar-se per les suposades comissions en les obres d'Adif

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha instat el Govern a personar-se com a acusació particular en la causa sobre les presumptes comissions il·legals en una obra d'Adif a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

"Ens ha respost que ho estudiaran, però nosaltres el que volem és que ho faci. Només per això ja ha valgut la pena aquest debat al Parlament", ha destacat en resposta a la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, per donar explicacions sobre el cas Cerdán i les seves possibles conseqüències a Catalunya.

Com que es tracta d'una obra pública, segons Sales, el Govern "no es pot quedar de braços plegats", per la qual cosa ha manifestat que confia que emprenguin una acció determinada, contundent i exemplar sobre aquest assumpte.

També ha reclamat a Illa garanties que no tenia constància de la presumpta corrupció, que no tenia cap implicació amb la trama i que el seu nom no apareixerà en la instrucció judicial ni en cap altra causa o peça separada: "Si el seu nom aparegués en algun moment en alguna d'aquestes causes, el país es trobaria davant un escàndol de primer ordre".

A més de retreure a Illa que comparegui en l'últim ple del període de sessions un mes més tard de les primeres informacions sobre el cas, ha negat les acusacions d'altres partits a Junts que han intentat "espanyolitzar" el debat al Parlament.