Junts demana al Govern "garantir l'atenció en català" a tots els centres sanitaris i socials

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El grup de Junts al Parlament ha presentat una proposta de resolució a la comissió de Política Lingüística de la cambra en la qual demana al Govern "garantir l'atenció en català a tots els centres i serveis sanitaris i socials", ha informat aquest dimecres el partit en un comunicat.

Segons la formació, l'any passat van augmentar un 14% les denúncies per discriminació lingüística en l'àmbit sanitari, fet que consideren un "indicador de l'agreujament del problema", per la qual cosa insten el Govern a que faciliti l'adquisició del nivell adequat de català al personal del sector.

Exposen que l'atenció en català, tot i que es reconegui legalment, "massa sovint" no està garantida, fet que veuen especialment greu en l'atenció a la gent gran, amb discapacitat, dependents, pacients fràgils físicament o emocionalment i nens.

"La pràctica sanitària i social és més eficient si el pacient es pot expressar sense coaccions, amb naturalitat i en la seva llengua i el vocabulari familiar", ha valorat el diputat Jordi Fàbrega.

Per la diputada Carme Renedo, les accions del Govern per garantir l'atenció en català han de ser "una prioritat" per a les conselleries de Salut, Drets Socials i Inclusió i Política Lingüística.