Junts demana al Govern frenar la modificació del currículum de batxillerat

Asseguren que la Lomloe envaeix competències de la Generalitat

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

Junts ha demanat aquest dimecres que el Govern aturi qualsevol modificació del currículum de batxillerat, reformular el pla d'estudis de manera consensuada amb la comunitat educativa, i ha reclamat a la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, que informi amb "total transparència" de les reunions que tingui amb el ministeri sobre la qüestió.

En un comunicat, Junts explica que ha impulsat diferents iniciatives al Parlament, al Congrés i al Senat per impedir la unificació de les matèries de Física i Química, i de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals; i la retirada de les assignatures de Literatura Catalana i Literatura Castellana com a matèries de modalitat.

Demanen al departament paralitzar qualsevol reforma, que es traslladi al Parlament els requeriments rebuts per part del Ministeri i els informes encarregats, i exigiran explicacions davant la cambra catalana al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a Niubó, sobre "la voluntat d'homogeneïtzar el currículum de batxillerat català a imatge de l'espanyol".

COMPAREIXENÇA D'ALEGRÍA

Presentaran una proposta al Congrés per revertir les interpretacions de la Lomloe i el reial decret que la desenvolupa, que estan "vulnerant la distribució competencial", i demanarà la compareixença de la ministra d'Educació, Pilar Alegría, al Senat.

Inicialment, va transcendir la intenció per part del Govern d'unificar les assignatures científiques, tot i que Niubó va negar que s'hagués pres cap decisió en aquest sentit i va convocar "els agents educatius implicats" en diferents reunions de treball per a aquest dijous.

"PROCÉS D'HOMOGENEÏTZACIÓ"

Asseguren que modificar el currículum en aquest sentit implica un "procés d'homogeneïtzació" i que no garanteix una millora en la qualitat educativa, al contrari, repercuteix molt negativament en els aprenentatges de batxillerat, la selectivitat i el futur universitari dels alumnes, argumenten en el comunicat.

Defensen que els centres educatius "no poden continuar patint tants canvis normatius" i proposen mantenir les 4 hores lectives per a les 4 matèries de modalitat de ciències i mantenir Literatura Catalana i Literatura Castellana com a matèries de modalitat, a més de mantenir el 10% del còmput de la nota final de batxillerat al Treball de Recerca (TR).