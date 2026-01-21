Junts demana al Govern el cessament de Paneque per la situació de Rodalies

També sol·liciten que comparegui en seu parlamentària per donar explicacions
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat aquest dimecres al Govern la dimissió de la portaveu i consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, per Rodalies després de recordar que al març ja es va aprovar en un ple del Parlament per la situació de la xarxa ferroviària.
"La reprovació i la petició de dimissió de la consellera Paneque ja es va aprovar en el ple. El Govern l'hauria de fer efectiva. No ho ha fet encara, per la qual cosa aquest mandat parlamentari continua vigent", ha destacat en una roda de premsa a la cambra catalana.
Tot això després que la Generalitat hagi suspès la circulació de trens de Rodalies de Catalunya arran del descarrilament aquest dimarts a la nit d'un tren a Gelida (Barcelona), en el qual ha mort el maquinista.
A més a més, el grup ha registrat una sol·licitud de compareixença de Paneque en el ple de la setmana vinent, i a Madrid han fet el mateix amb el ministre de Transports, Óscar Puente, al Congrés.
"Ja està bé. Un accident sempre hi pot haver, però la probabilitat que aquest accident es produeixi sempre és molt més alta quan el que es pateix és un context d'un servei nefast de Rodalies", ha manifestat.
Després d'especificar les últimes avaries i accidents que ha patit la xarxa durant els últims dies, ha apuntat que la suspensió total del servei porta "a un país absolutament col·lapsat i, a més, desinformat".
"CAOS ABSOLUT"
"Hi ha un caos absolut en aquests moments a Catalunya que afecta els usuaris, que afecta a més les seves butxaques, l'economia del país i que entenem, evidentment, que es podria haver evitat", ha apuntat.
Per Vergés, el "dèficit històric d'inversions" a Rodalies té molt a veure amb aquestes incidències i accidents, per la qual cosa demanen el traspàs de la xarxa ferroviària i un concert econòmic.