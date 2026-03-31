Junts demana al Govern "aclarir l'actuació" dels Mossos durant l'última etapa de la Volta

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts al Parlament ha registrat aquest dimarts una bateria de preguntes al Govern en la qual demana "aclarir l'actuació" dels Mossos d'Esquadra durant l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya diumenge passat 29 de març.
En concret, segons un comunicat del grup parlamentari, demanen al Govern que expliqui "per quin motiu es van produir diverses identificacions de ciutadans" i si hi ha instruccions per part de la Conselleria d'Interior sobre la presència de símbols polítics.
Junts també demana explicacions "sobre els criteris operatius que es van aplicar per dur a terme aquestes identificacions" i reclama saber el nombre exacte de persones identificades durant l'operatiu.
A més a més, sol·licita informació sobre si aquests fets han derivat en l'obertura d'expedients sancionadors i, en cas afirmatiu, quants s'han tramitat i per quins motius.
"Amb aquesta iniciativa, Junts per Catalunya vol garantir la transparència en l'actuació policial i assegurar que es respecten els drets fonamentals en el marc d'actes públics", conclou el mateix comunicat.