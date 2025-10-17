Junts demana garantir els recursos per adequar els pisos de la Sareb que gestionarà Catalunya

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Junts ha reclamat, després que aquest divendres el Govern central i la Generalitat hagin acordat que Catalunya gestioni 13.000 habitatges i més de 300 solars que pertanyien a la Sareb, que aquesta gestió vingui acompanyada dels recursos per adequar-los.
"Necessitem saber si aquests pisos arriben amb els diners necessaris per ser arreglats, perquè molts no tenen condicions per ser utilitzats", ha dit la diputada del partit Glòria Freixa en un comunicat, en què també ha demanat aclarir-ne la titularitat i que no només es traspassi la gestió de manera temporal.
Ha qüestionat el cost d'aquesta cessió a les arques de la Generalitat, i ha demanat "claredat i pressupost" a l'acord d'aquest matí, especialment de cara als ajuntaments.