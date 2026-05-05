Junts demana un front independentista al Congrés pel dèficit inversor en infraestructures

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha reclamat aquest dimarts un front unitari de l'independentisme al Congrés per reclamar el dèficit inversor en infraestructures via la disposició addicional tercera de l'Estatut.
En una roda de premsa a la cambra catalana, ha defensat que aquest front comú l'haurien d'integrar les forces independentistes i també els diputats socialistes catalans: "Hi haurien de ser tots els qui es considerin catalans perquè és un greuge. Ja no és una qüestió ni patriòtica ni de reclamar la independència, que també. És una qüestió absolutament de justícia".
Tot això després que Foment del Treball exposés dilluns que el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya entre 2009 i 2025 ha arribat als 49.543 milions d'euros per part de les administracions públiques.
Després de reivindicar que són l'únic partit del Parlament que exposen aquest greuge, ha acusat el PSC i els Comuns de "tocar el violí" i ERC de treure's de la màniga el Consorci d'Inversions contra el qual Junts va votar en contra al Congrés.
"Seria ser-ne còmplices i participar d'aquesta culpa i això no ens ho podem permetre. L'última paraula seria sempre del Consell de Ministres", ha resolt.