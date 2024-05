Junts demana fer servir el català en el debat de candidats a les europees de RTVE

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El director de campanya de les eleccions europees de Junts i número tres de la candidatura, Aleix Sarri, ha sol·licitat per carta al director de Continguts Informatius de RTVE, Josep Vilar, poder fer servir el català en el debat de candidats previst el 6 de juny.

Així ho recull en la missiva, en què destaquen que la petició té per objectiu posar en relleu "la diversitat lingüística i cultural de l'Estat i garantir que el català tingui l'estatus que mereix en la televisió pública estatal en condicions d'igualtat amb el castellà".

"De la mateixa manera, convenim que el basc i el gallec, com a llengües oficials a l'Estat, també hi puguin ser presents", afegeix Sarri, que és qui assistirà al debat perquè el cap de llista de Junts i Lliures per Europa, Toni Comín, resideix a Bèlgica.

La formació esgrimeix la intenció de fer servir el català després que en la carta d'invitació que van rebre de Vilar per assistir-hi recollia un compromís "per la pluralitat, la neutralitat i l'absolut respecte als interessos de la ciutadania".

Junts també mostra la voluntat d'assistir a tots els debats electorals possibles en considerar que són instruments per traslladar les seves propostes a la ciutadania i per contraposar-les amb la resta de formacions.