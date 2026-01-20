Junts demana que Fainé comparegui al Parlament després de ser reelegit al capdavant de la Fundació La Caixa

LA CAIXA/JORDI NIEVA - Arxiu
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat aquest dilluns una sol·licitud de compareixença al Parlament del president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, després de la seva recent reelecció en el càrrec.
En un comunicat, el grup parlamentari assegura que volen que Fainé, que té 83 anys, expliqui quin és el seu projecte per a l'entitat de cara als pròxims quatre anys.
Tot això després que el patronat de la Fundació La Caixa acordés la setmana passada per unanimitat la reelecció com a president d'Isidre Fainé, i de Javier Godó com a vicepresident.