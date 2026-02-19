Junts demana explicacions al Govern per "la requisa d'estelades i senyeres" en els Jocs Olímpics

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts al Parlament ha registrat una bateria de preguntes per demanar explicacions al Govern per "la requisa d'estelades i senyeres a aficionats catalans" durant la competició d'esquí de muntanya en els Jocs Olímpics d'Hivern que se celebren a Itàlia.
En un comunicat aquest dijous, la formació ha reclamat que el Govern valori aquests fets i expliqui "quines actuacions pensa prendre per evitar que es repeteixin situacions que vulneren la llibertat d'expressió dels aficionats catalans en competicions internacionals".
La diputada de Junts Montse Ortiz ha recordat que el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, estava present quan s'ha produït l'incident, ha preguntat si "s'ha dut a terme alguna gestió immediata" o si té previst actuar davant el Comitè Olímpic Internacional (COI) o el Comitè Olímpic Español (COE).