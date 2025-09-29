Junts demana a ERC aclarir si va demanar a Podem que rebutgés el traspàs d'immigració a Catalunya

Rius considera un "xantatge" la proposta de Podem de regularitzar 500.000 migrants i els titlla d'anticatalanistes
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat a ERC aclarir si va demanar a Podem que rebutgés el traspàs de les competències en immigració a Catalunya, votació que es va celebrar la setmana passada al Congrés dels Diputats.
"Caldrà veure si això de fer callar Junts ha estat una tàctica d'aquests partits que han fet servir els últims anys. Al final, tot acabarà sortint a la llum", ha assenyalat en una roda de premsa aquest dilluns.
Rius ha sostingut que estaria bé que tant ERC com els partits que hi puguin estar implicats donin les explicacions pertinents i que, "o bé neguin la major, o bé diguin que efectivament va ser així".
Així mateix, ha afirmat que el seu partit no pretén "revifar cap mena de conflicte entre partits independentistes", sinó procurar que puguin tornar a liderar el Parlament de Catalunya.
PODEM
Respecte al debat sobre el traspàs de les competències migratòries a Catalunya, ha qualificat de "xantatge", en les seves paraules, l'intercanvi de cromos proposat per Podem amb la regularització de 500.000 immigrants abans d'entrar a debatre la proposta.
També ha opinat que el rebuig dels de Ione Belarra "demostra que el problema no era ni la transferència de competències, ni el suposat racisme, sinó el seu interès particular com a partit polític".
A més a més, ha assenyalat que l'argument de Podem de rebutjar el traspàs assegurant que era una proposta racista és l'"excusa per tapar el seu anticatalanisme, ja que va ser votada per la majoria de partits catalans".