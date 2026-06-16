Junts demana deflactar l'IRPF i suprimir successions entre les seves 1.345 esmenes als pressupostos

També proposen mesures en matèria d'educació, salut, habitatge, seguretat i català
BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -
Junts ha presentat 1.154 esmenes al projecte de pressupostos d'aquest any i 191 a la llei d'acompanyament (1.345 en total), entre les quals destaca un paquet fiscal en què demanen deflactar els trams autonòmics de l'IRPF i suprimir l'impost de successions i donacions.
Ho ha explicat la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament, en la qual ha lamentat que els catalans pateixen "la doble penalització que suposa la pressió fiscal que imposa el tripartit i el dèficit fiscal, amb 20.000 milions que van a Madrid i no tornen".
Per això, reclamen deflactar els trams autonòmics de l'IRPF "per evitar que la inflació continuï castigant les rendes baixes i mitjanes", augmentar el mínim exempt i reduir el tipus del primer tram del 10,5 al 9%.
Sobre l'impost de successions i donacions, plantegen la bonificació del 99% per a herències entre familiars directes, ampliar les bonificacions a altres graus de parentiu i facilitar la donació als fills d'un habitatge o diners "per a l'habitatge habitual o la transmissió d'una empresa familiar o un negoci".
Per a l'impost de transmissions patrimonials (ITP) proposen reduir l'impost de compra d'habitatge del 10 i el 13% actual a un general del 8% i al 6% a partir del 2028, fins al 2% per a la compra d'habitatge protegit i fins al 3% per als joves, famílies nombroses, víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i persones amb discapacitat.
També han incorporat una mesura específica per afavorir la repoblació de municipis rurals amb un 2% per a la compra d'habitatge habitual, i volen una estacionalitat diferenciada per territoris amb la taxa turística.
EDUCACIÓ, SALUT I HABITATGE
En matèria educativa, sol·liciten millorar les condicions dels professionals i de les escoles d'iniciativa social, crear 100 aules més d'acollida, un pla de xoc més ambiciós per a la climatització dels centres i implantar un programa d'especialització i residència per als docents, "una mena de MIR educatiu", segons Sales.
Les esmenes de Junts també incorporen 100 milions en salut per reduir les llistes d'espera, més inversió en salut mental i garantir recursos per donar resposta a les reivindicacions dels metges i facultatius.
En habitatge, plantegen posar 1.000 milions d'euros més per incrementar l'oferta, impulsar la rehabilitació i facilitar l'accés dels joves a un habitatge digne i, en el cas dels préstecs d'emancipació, augmentar l'ajut fins als 60.000 euros i que la condició de protecció oficial sigui només fins que es retorni el préstec.
Sobre seguretat, incorporen una estratègia integral contra el narcotràfic i el crim organitzat perquè Catalunya "no es pot acostumar als tirotejos i a la presència creixent de màfies vinculades al narcotràfic", i en mobilitat proposen reforçar el transport interurbà, augmentar les freqüències, modernitzar el servei i accelerar el desplegament de la T-Mobilitat a tot el territori.
Un altre paquet d'esmenes s'ocupa de la llengua perquè integrar-se a Catalunya "també significa conèixer el català", per la qual cosa exigeixen incorporar-lo com a requisit en els processos d'integració de persones estrangeres i garantir-ne el coneixement en serveis essencials com el transport públic de viatgers.
Sales també ha assegurat que hi ha centenars d'esmenes destinades a donar més eines als ajuntaments, a reforçar la cohesió territorial, a impulsar el primer sector, a promoure la recerca i la innovació, a avançar en la transició energètica i a reforçar els serveis públics.
"RESIGNACIÓ" DEL GOVERN
Per la presidenta de Junts al Parlament, les 1.345 esmenes pretenen corregir la "resignació del Govern davant uns pressupostos que són una sobredosi d'anestèsia per amagar els problemes dels catalans, per apagar el potencial de país i per adormir la nació".
"Catalunya necessita menys resignació i més ambició, menys impostos i més oportunitats i menys propaganda i més Catalunya", ha resolt.