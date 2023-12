Junts demana concrecions dels acords Sánchez-Aragonès perquè no sigui una "operació estètica"

Rius afirma que "ressuscitar la taula de diàleg és insistir en una via esgotada"

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat saber les concrecions dels acords als quals han arribat aquest dijous el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "perquè no sigui una nova operació estètica".

"En volem conèixer la lletra petita, perquè l'experiència fins ara ens diu que, més enllà d'aquests grans anuncis, moltes vegades han quedat en res", ha dit en unes declaracions aquest dijous al Parlament.

El portaveu de Junts ha subratllat que si el traspàs de l'ingrés mínim vital (IMV) no va acompanyat "ni de recursos ni de plena capacitat de decisió, de poc serviran i passaran de ser grans anuncis a un traspàs de problemes".

TAULA DE DIÀLEG, "VIA ESGOTADA"

Sobre el compromís de celebrar una nova reunió de la taula de diàleg el primer trimestre del 2024, Rius ha afirmat que "ressuscitar la taula de diàleg és insistir en una via esgotada", i ha afegit que s'ha obert una nova etapa.

Ha argumentat que Junts serà exigent i autoexigent, i ha defensat que hi hagi la figura d'un verificador internacional en les negociacions "que acompanyi aquests acords".

El portaveu ha afirmat que fins ara, en la taula de diàleg s'hi havien vist "fotografies que no anaven d'uns compromisos ferms i que després no els complien", per la qual cosa ha insistit en la necessitat d'un mecanisme de verificació internacional.

Preguntat per si Junts s'afegirà a la taula de diàleg, com va proposar Aragonès fa un mes en una entrevista a TV3, Rius ha replicat que "fa molt temps" que demanen a Aragonès una reunió de tots els partits independentistes i les entitats que aposten per l'autodeterminació.

"La unitat estratègica és un primer pas que és necessari abans de poder insistir en una via que, tal com ha funcionat fins ara, des de Junts considerem que és una via esgotada", ha assegurat.