Junts demana comptes al Govern central per rebaixar l'ajuda a l'atleta paralímpica Elena Congost

MADRID 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Junts ha demanat comptes al central per la decisió del Consell Superior d'Esports (CSD) de rebaixar l'ajuda a l'atleta paralímpica Elena Congost, que va perdre la medalla de bronze en la Marató de París 2024 per deixar anar la corda que la unia a la seva guia per poder atendre-li per les enrampades que sofria després de la carrera.
En concret, la portaveu d'Esports de la formació independentista, Pilar Calvo, ha presentat una sèrie de preguntes al Govern central en el Congrés per saber per què el CSD ha deixat de considerar a Congost esportista d'alt nivell (DAN), malgrat que el propi organisme, d'acord amb el Comitè Paralímpic Español, va mantenir la beca a l'atleta catalana malgrat haver estat despullada de la seva medalla de bronze.
A més, Junts vol saber si el CSD ha promogut alguna actuació davant del Comitè Olímpic Español per "sancionar" a les persones que, al seu judici, haurien d'haver recorregut de forma immediata la desqualificació de Congost, que es va produir després de la protesta de Japó, la corredora de la qual va arribar a meta gairebé quatre minuts després que l'espanyola.
En el seu escrit, recollit per Europa Press, Junts es queixa, en concret de la inacció dels membres del Comitè Paralímpic Espanyol presents en la prova, inclòs el seleccionador, i denúncia que al no recórrer la desqualificació van ocasionar un "greu perjudici" a l'atleta.
Junts també s'interessa per si el CSD pensa fer alt davant de la decisió del Comitè Paralímpic Internacional de desestimar la concessió d'una nova medalla de bronze ex aequo a Elena Congost i emplaça al Comitè Paralímpic Español a demanar a l'internacional que eviti en el futur "noves interpretacions injustes" de l'article del reglament que es va aplicar a Congost, doncs si bé ho va incomplir en deixar anar la corda que la unia a la seva guia, ho va fer per assistir-li i no per "obtenir avantatge esportiu".