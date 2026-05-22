Junts demana comptes al Congrés pels "abusos" d'Hisenda en el cas Shakira

MADRID 22 maig (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat una bateria de preguntes al Govern central al Congrés i al Senat per demanar comptes pels "abusos" que considera que Hisenda ha comès contra la cantant Shakira, que ha acabat anul·lant l'Audiència Nacional quant a un exercici fiscal.
En concret, l'Audiència Nacional (AN) va donar la raó a la cantant i va concloure que no era resident fiscal a Espanya el 2011 en contra del criteri de l'Agència Tributària, que sí entenia que l'artista havia de tributar a Espanya. La decisió de l'AN implica retornar-li més de 55 milions d'euros, tot i que ja havia assumit el pagament de 14,5 milions i tres més d'interessos pels exercicis 2012-2014.
Pel partit de Carles Puigdemont aquest cas "evidencia els abusos" de l'Agència Tributària a nivell estatal i a Catalunya contra la cantant, i per això ha preguntat al Congrés si l'executiu considera compatible amb els principis de bona administració, bona fe i confiança legítima que Hisenda hagi sostingut durant deu anys una inspecció multimilionària "sense acreditar la residència fiscal de la contribuent".
INCENTIUS ALS INSPECTORS
D'altra banda, la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha preguntat si els inspectors, caps d'equip i responsables de l'AEAT perceben complements variables o bonus vinculats directament o indirectament a l'import de les liquidacions i sancions practicades, i també pel percentatge del salari que poden arribar a representar aquests incentius i si hi ha mecanismes de devolució quan les actuacions acaben anul·lades pels tribunals.
Els senadors de Junts han registrat una pregunta a la cambra alta per aquest mateix assumpte: "Quina classe d'incentius atorga l'Agència Tributària al cos d'inspectors i sotsinspectors d'Hisenda per motiu de les actes realitzades?".
Finalment, Junts reclama saber el cost total que aquest procediment haurà tingut per a l'erari públic, incloent quotes retornades, interessos, costes judicials, serveis jurídics i eventuals responsabilitats patrimonials derivades d'un procediment que s'ha allargat durant gairebé deu anys.