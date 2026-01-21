Junts demana la compareixença urgent de Puente al Congrés per la crisi de Rodalies després de l'accident a Gelida

LORENA SOPENA / Europa Press
MADRID 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Junts ha demanat aquest dimecres la compareixença urgent del ministre de Transports, Óscar Puente, al Congrés per la crisi de Rodalies a Catalunya arran de l'accident ocorregut aquesta nit a Gelida (Barcelona) en el qual ha mort el maquinista i hi ha hagut nombrosos ferits.
La formació també ha demanat, en un comunicat, la compareixença urgent al Parlament de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque.
La petició se sol·licita, segons Junts, "per la crisi de Rodalies, la mala gestió de la crisi ferroviària i el col·lapse de les infraestructures a Catalunya".
La sol·licitud es fa després de l'accident de tren d'aquesta nit a la línia R4 de Rodalies a causa de la caiguda d'un mur de contenció entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida (Barcelona), fet que ha provocat la mort d'un maquinista en pràctiques.
A més a més, hi ha hagut cinc ferits greus, sis menys greus i 26 lleus, segons ha informat Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'inspector dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha vinculat els fets a un despreniment causat pel temporal que afecta Catalunya i ha confirmat que tots els passatgers han estat evacuats i que s'ha trigat més d'una hora a extreure una persona atrapada dins el combaoi.