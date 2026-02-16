Junts demana la compareixença d'Illa al Parlament pel "col·lapse" a Catalunya

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat aquest dilluns una sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament "per la situació de col·lapse que viu el país a tants nivells i pel malestar que durant setmanes s'ha generat als ciutadans".
"Per un mínim de respecte a tot el que ha passat i tot el que s'ha generat a milers de ciutadans, caldria que comparegués i parlés de les solucions i la determinació de les quals parlava aquest matí", ha dit en una roda de premsa el secretari general de Junts, Jordi Turull, al costat de la líder parlamentària, Mònica Sales, i el portaveu del partit, Josep Rius.
Segons Turull, fan aquesta sol·licitud perquè no tenen "cap confiança" en que Illa se sotmeti a la qüestió de confiança que Junts va reclamar la setmana passada.