Junts demana la compareixença d'Illa, Dalmau i Vila per la sentència del TSJC sobre el català

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dilluns que han demanat la compareixença a la Cambra del president de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Presidència i conseller d'Educació en funcions, Albert Dalmau, i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi ordenat que s'executi provisionalment la sentència que anul·lava part del decret sobre el català a les escoles.
En roda de premsa des del Parlament, Sales ha remarcat que aquesta compareixença és urgent perquè expliquin "quines accions pensen dur a terme enfront d'aquest atac permanent al model d'escola catalana".
"En un moment de màxima emergència hi ha silencis que no hauríem de permetre", ha afegit que la falta de compromís d'Illa el fa còmplice de la situació, i ha advocat per donar una resposta unitària del costat de la comunitat educativa i les entitats que donen suport a la llengua davant de la decisió del TSJC.