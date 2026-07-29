Junts demana una comissió d'investigació al Parlament per l'"escàndol" de les proves Pisa

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha anunciat aquest dimecres que registraran una sol·licitud per crear una comissió d'investigació a la cambra catalana sobre l'"escàndol" de les proves Pisa.
"Després d'ocultar-ho durant quatre mesos i del rebuig del president Salvador Illa a comparèixer, és evident que l'executiu està amagant els motius d'aquest fiasco", ha sostingut en un comunicat, en el qual considera que és impossible que el Govern no sàpiga què va passar després de la investigació interna que va obrir.
Per això, veu imprescindible que el Parlament investigui què va passar, qui ho sabia, qui va decidir no explicar-ho i aclarir el motiu pel qual el Govern "es va mantenir en silenci durant 4 mesos".
"El Parlament ha d'exercir la fiscalització del Govern per arribar al fons de la qüestió i exigir totes les responsabilitats que pertoquin, a tots els nivells", ha subratllat.
Per Sales, la comissió haurà d'analitzar tot el procés de preparació, realització i supervisió de les proves, les actuacions del departament d'Educació, la investigació interna impulsada pel Govern i les decisions adoptades per "ocultar els fets fins que van transcendir públicament".