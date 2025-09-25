Junts demana a la CNMV que no autoritzi l'OPA al Sabadell si no arriba al 50% del capital social

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Junts ha afirmat que l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA al Banc Sabadell no hauria d'autoritzar-se per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i del Banc d'Espanya si l'operació no arriba al 50% del capital social.
En un comunicat aquest dijous, el partit ha assegurat que estaran atents al paper de tots dos òrgans reguladors, i ha reiterat la seva oposició a l'operació per considerar que "perjudicaria el sistema bancari" català i a la seva economia, especialment a les pimes.
Han afegit que van advertir al govern espanyol que les condicions que va imposar al moviment sobre el banc català "no eren suficientment contundents", cosa que han constatat ara, diuen, perquè no han aconseguit que BBVA desistís de l'OPA.