Junts demana que el CGE es pronunciï sobre la modificació de la llei de fiscalitat del Hard Rock

Es preveu que la proposició de llei passi al debat final el primer ple del 2025

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El grup de Junts al Parlament ha demanat que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) es pronunciï sobre la proposició de llei per modificar la llei que regula la fiscalitat del joc i del Hard Rock, registrada per ERC i els Comuns.

Fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que aquesta petició alterarà l'ordre del dia del ple d'aquesta setmana, en el qual estava prevista l'aprovació per lectura única d'aquesta modificació.

La resolució del CGE no serà vinculant, però sí n'endarrereix la tramitació parlamentària, que previsiblement finalitzarà amb la votació de la proposició de llei en el primer ple del 2025 a finals de gener.

A més a més, la Mesa del Parlament ha tramitat el projecte de llei de memòria democràtica, el projecte de llei de comerç de serveis i fires i el decret d'ordenament d'equipaments comercials.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI LGTBI

També ha tramitat una proposició de llei dels grups del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP per modificar per tràmit d'urgència extraordinària la llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBI i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

La cambra catalana acollirà una exposició temporal sobre científiques catalanes organitzada per l'Associació Catalana de Comunicació Científica, que ha proposat inaugurar-la l'11 de febrer del 2025, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.

La Mesa ha acceptat la sol·licitud de l'associació de periodistes parlamentaris del Col·lectiu Ciutadella de fer un acte en el Dia dels Periodistes sobre 'Periodisme de pau en temps de conflictes', tot i que encara no se n'ha concretat la data.