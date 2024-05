Junts demana a la CE intervenir per la guia antiamnistia difosa pel correu del CGPJ

Puigdemont i Comín envien una carta a la comissària Johansson, a la vicepresidenta Jourová i al comissari Reynders

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts a les europees, Toni Comín, i el candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, han enviat una carta a la comissionada d'Afers d'Interior, Ylva Johansson; a la vicepresidenta de Valors i Transparència de la Comissió Europea, Vera Jourová, i al comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders, perquè intervinguin davant la guia contra l'amnistia difosa per uns jutges a través del correu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Segons ha avançat 'La Vanguardia', dilluns passat 20 de maig tots els jutges espanyols van rebre a través del correu corporatiu una guia contra l'amnistia elaborada per Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en què es faciliten dos formularis per elevar qüestions d'inconstitucionalitat o prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), la qual cosa obligaria a paralitzar l'aplicació de la llei.

Per Comín i Puigdemont, aquest és "un altre exemple de com n'està de polititzada la judicatura espanyola", han criticat la inacció del CGPJ per textualment no haver condemnat aquesta ruptura de conducta, i han assenyalat la manca de renovació d'aquest òrgan pel bloqueig del PP.

"La mediació de la Comissió Europea no ha tingut cap impacte en la situació. Tres reunions a Brussel·les i una a Estrasburg han finalitzat sense un acord assolit", han recordat.

Han afegit que si aquesta situació es permet a Europa i "no s'actua davant aquest comportament inacceptable, s'estarà assentant un precedent preocupant a Europa".

També han advertit que si no s'intervé, els valors de la Unió i dels seus tractats poden quedar malmesos: "Els reclamem intervenir", conclouen.