Junts demana canvis normatius perquè els ajuntaments puguin actuar en urbanitzacions no regularitzades

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts ha exigit aquest dijous canvis normatius perquè els ajuntaments catalans puguin actuar en urbanitzacions no recepcionades, aquelles que no estan regularitzades pels consistoris i que tenen dèficits urbanístics i de serveis bàsics.
En una roda de premsa al Parlament, la secretària d'Organització del partit, Judith Toronjo, ha explicat que a Catalunya hi ha registrades prop de 1.500 urbanitzacions, gairebé la meitat de les quals no estan regularitzades pels ajuntaments.
Davant d'això, l'alcaldessa de Maçanet de la Selva (Girona), Natàlia Figueras, ha reclamat solucions i no "pegats" per abordar aquesta qüestió perquè, a parer seu, amb les normatives actuals no poden respondre a les necessitats dels ciutadans que hi viuen.
En concret, avisen que els ajuntaments no poden actuar per solucionar dèficits en aquestes urbanitzacions i, en conseqüència, les persones que hi viuen poden no tenir una xarxa de clavegueram o problemes per accedir a serveis com l'aigua i la llum "de manera normal o ordinària", i que es poden originar problemes socials.
Tot i que creu que la modificació de la llei d'habitatge suposa una oportunitat, ha deixat clar que la solució ha de passar "per una amnistia normativa o per tractar aquestes urbanitzacions amb una casuística pròpia".
"El que necessitem és que se'ns faciliti poder recepcionar o poder aconseguir la titularitat d'aquests espais o nuclis" per poder actuar, ha plantejat.
També ha defensat que hi ha d'haver una aposta clara en matèria de finançament perquè, ha assegurat, el que volen és que les persones que hi viuen puguin tenir "els mateixos drets i condicions de vida que qualsevol altre ciutadà a qualsevol barri de la seva ciutat".