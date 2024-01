Junts demana a Aragonès que els pressupostos no siguin "un intercanvi de cromos" entre ERC i el PSOE

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat aquest dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que els pressupostos del 2024 no siguin "un intercanvi de cromos" entre ERC i el PSOE per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

"El que no pot pretendre Aragonès és un xec en blanc de Junts per als pressupostos de la Generalitat. No espanyolitzarem els pressupostos de la Generalitat. No poden ser una contrapartida per als pressupostos generals de l'Estat", ha recalcat en una roda de premsa.

Així, ha ofert els vots de Junts per aprovar uns comptes de la Generalitat "en clau catalana" i no dependre de Madrid.

Després d'una primera reunió al desembre entre el Govern i Junts, les dues parts no s'han tornat a trobar i no hi ha hagut "cap avenç", ha dit Rius.

Per això, ha demanat a l'executiu català un canvi perquè, en la seva opinió, "sembla que no tingui cap pressa o que estigui bloquejat".