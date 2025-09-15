Junts defensa el dret a manifestació però critica la "doble vara" dels socialistes

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha manifestat aquest dilluns el suport del seu partit al dret a manifestació però ha criticat la "doble vara de mesurar" dels socialistes en les protestes que es van produir durant l'etapa final de la Vuelta a Madrid.
"Volem expressar la doble vara de mesurar que tenen alguns. Alguns que, fins i tot avui, alimenten aquestes protestes i aquesta manifestació, però que en el referèndum de l'1-O van avalar la repressió policial contra totes les persones que pacíficament i lliurement vam anar a votar", ha destacat en unes declaracions als mitjans a Brussel·les, on s'ha reunit el grup parlamentari.
Segons Sales, el dret a manifestació no pot ser, literalment, a la carta: "Ha de ser sempre, a tot arreu i per a tothom", ha resolt.