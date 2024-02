Junts defensa davant la Comissió de Venècia la necessitat d'una amnistia integral

ERC creu que "ha quedat molt clar" que la tramitació de l'amnistia no afecta la separació de poders

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Justícia de Junts al Congrés, Josep Maria Cervera, ha defensat en la reunió amb la delegació de la Comissió de Venècia la necessitat d'una amnistia integral i que "no exclogui ningú", alhora que ha rebutjat les acusacions de terrorisme durant el procés.

Així s'ha pronunciat Cervera en unes declaracions als periodistes al pati del Congrés en sortir de la reunió que ha mantingut la Comissió de Justícia amb la delegació de la Comissió de Venècia, que ha vingut a Espanya per preparar l'informe que li va demanar el Senat sobre la proposició de llei d'amnistia que actualment està en tramitació.

Segons ha explicat, la seva intervenció ha girat al voltant del "context de per què es produeix l'amnistia", després d'admetre que ha fet una "exposició molt política", mentre que els membres de la Comissió de Venècia buscaven "una resposta més tècnica".

"El que els hem demanat és que ens donin temps perquè arribi tota la documentació més tècnica i més jurídica que avali que aquesta amnistia és constitucional, que té garantia dins el marc europeu i que el que nosaltres volem és que acabi sent integral", ha proclamat Cervera.

ERC DEFENSA LA SEPARACIÓ DE PODERS

Per la seva banda, la diputada d'ERC al Congrés Pilar Vallugera creu que la delegació de la Comissió de Venècia "estava preocupada sobretot per qüestions de separació de poders i per qüestions de procediment" quant a la llei d'amnistia.

En aquest context, considera que "ha quedat molt clar" que la tramitació de la llei d'amnistia no està afectant la separació de poders i que l'està "respectant". "En tot cas, aquí el gran dubte és si el poder judicial sap exactament el paper que ocupa", ha postil·lat.

Així mateix, ha retret a alguns grups que hagin fet un "míting" en les seves intervencions durant la Comissió de Justícia, tot i que ha insistit que creu que l'interès d'aquesta delegació europea "era sobretot procedimental i tècnica".