Junts defensa que un concert econòmic "blinda totes" les reivindicacions de les patronals

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Castellà: "El punt de partida ha de ser poder sortir de la Lofca"
BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts, Toni Castellà, ha defensat aquest dijous que el concert econòmic que posa sobre la taula la seva formació "blinda totes i cadascuna de les reivindicacions que estan fent les organitzacions empresarials" catalanes.
Ho ha dit en unes declaracions davant els periodistes al Parlament després del comunicat conjunt de les entitats econòmiques catalanes en el qual assenyalen que la proposta de reforma del sistema de finançament "no es pot considerar suficient".
Castellà ha criticat que el Govern "va anunciar que el seu acord de finançament comptava amb l'aval de les patronals" i en el comunicat, ha dit, esmenen l'executiu de Salvador Illa.
Les patronals i entitats econòmiques han demanat als partits treballar conjuntament per millorar el sistema de finançament, i per això Castellà ha sostingut que "el punt de partida ha de poder ser sortir de la Lofca per treballar el model de negociació bilateral amb l'Estat".
"Aquesta és una gran oportunitat, coincidim amb ells quan diem que és un moment per poder anar junts", partits, societat civil organitzada i patronals, per --textualment-- blindar definitivament un model just per a Catalunya, que per a Junts és el concert.
33 DIPUTATS CATALANS
"La proposta del concert és sortir de la Lofca, el que ha garantit és el cafè per a tothom. Una actualització del model que ens ha comportat el dèficit fiscal no és la solució", ha afegit.
En aquest sentit, ha apuntat als 33 diputats catalans al Congrés de Junts, ERC i el PSC, "suficients per collar i per imposar al Govern espanyol un model de concert econòmic".
"És una bona oportunitat perquè els partits catalans juntament amb les organitzacions empresarials ens plantem a les corts espanyoles i aconseguim un fet històric que no vam assolir en la Transició democràtica en aquest país. Ara s'obre la bretxa per aconseguir-ho", ha conclòs.