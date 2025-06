Junts declina signar ara com ara un pacte per garantir el padró tot i que s'obren "al diàleg"

Demanen un finançament "adequat" per als municipis i lamenten l'absència de l'ACM i la FMC

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Junts ha declinat signar ara per ara el Pacte del Padró a Catalunya, que impulsen entitats i plataformes socials per garantir l'accés universal al padró a tots els residents, tot i que s'obren "al diàleg".

Així ho recullen en una carta que el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la d'Organització, Judith Toronjo, han enviat a aquestes entitats, en la qual asseguren que resten oberts a dialogar amb els promotors del manifest per incorporar les modificacions que consideren necessàries "per trobar solucions efectives que beneficiïn realment tota la ciutadania".

I és que, en la missiva, asseguren que el pacte no aborda amb profunditat qüestions que Junts considera fonamentals per a una gestió del padró "que sigui coherent amb les eines i els recursos que té el país ara mateix".

"La realitat és que hi ha un problema greu de recursos, amb ajuntaments completament col·lapsats, que han d'assumir responsabilitats cada vegada més grans sense el suport financer ni logístic adequat per donar resposta al creixement demogràfic als seus municipis", apunten.

També demanen abordar la gestió del padró amb un debat que doni respostes al creixement demogràfic dels municipis, amb solucions "realistes i efectives".

"Creiem que cal analitzar amb precisió les causes estructurals i plantejar solucions específiques i viables", afegeixen en la carta, en la qual també lamenten que no s'hagi convidat l'ACM i la FMC a signar el manifest tenint en compte que són els consistoris els que gestionen el padró, per la qual cosa consideren imprescindible la seva veu en qualsevol pacte sobre aquesta matèria.

PROPOSTES

Les propostes de Junts passen per la necessitat que hi hagi un finançament "adequat i suficient" per als municipis que han d'assumir l'empadronament i els serveis associats, i un pla de distribució territorial equilibrat que eviti la concentració excessiva a determinats municipis.

També reclamen la participació activa de les entitats municipalistes en qualsevol acord sobre aquesta qüestió a més d'una revisió de lleis, protocols i recursos per garantir "tant els drets com els deures" associats a l'empadronament.

Malgrat tot, no discuteixen cap dels drets fonamentals que recull el manifest, en al·legar que els apliquen cada dia als ajuntaments i institucions seguint el que marca la normativa vigent sobre el padró, i que treballen per garantir la dignitat de les persones i l'accés universal als serveis bàsics.

Després d'assegurar que volen donar una solució catalana al repte demogràfic actual, defensen que el camí a una societat més justa i cohesionada "passa per reconèixer i abordar els reptes reals (l'ocupació i el frau en l'empadronament) amb honestedat i recursos, no només amb declaracions d'intencions".