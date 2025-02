Junts decidirà aquest dilluns si retiren la qüestió de confiança després de la petició del mediador

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Junts decidirà aquest dilluns si retiren la proposició de llei registrada al Congrés per debatre sobre la conveniència que el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança després de la petició del mediador.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat un missatge als membres de la direcció, al qual ha tingut accés Europa Press, en què adjunta el comunicat del mediador i explica que els ha demanat que retirin la qüestió de confiança "per evitar una ruptura com a desenllaç i donar temps per materialitzar assumptes molt avançats".

"Demà centrarem molt la reunió de l'executiva ja convocada a decidir què fem sobre aquesta petició del mediador internacional", destaca.

Segons Turull, l'assumpte és prou transcendent per fer "un debat rigorós" sobre aquesta qüestió i prendre una decisió.

Per això, demana als membres de la direcció evitar pronunciaments individuals a nivell de xarxes i mitjans: "Demà decidirem entre tots".