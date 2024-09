Junts i la CUP demanen que Parlon comparegui al Parlament

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris de Junts i la CUP han registrat aquest divendres sengles sol·licituds de compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, perquè expliqui al Parlament el dispositiu dels Mossos d'Esquadra del passat 8 d'agost amb motiu del retorn a Barcelona de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així ho han explicat tots dos partits en els seus respectius comunicats aquest divendres, en els quals coincideixen que l'actuació de la policia catalana per detenir Puigdemont va ser "desproporcionada".

Junts també ha sol·licitat la compareixença al Parlament del comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, i ha sostingut que "l'activació de l'operació gàbia intentar detenir el president Puigdemont, un diputat electe del Parlament de Catalunya, com si fos un terrorista, va ser una decisió gravíssima, inexplicable i totalment desproporcionada".

A més a més, Junts ha reiterat que un dispositiu d'aquestes característiques és "intolerable i una malversació de recursos públics".

Per la seva banda, la CUP ha sol·licitat l'informe que va elaborar la prefectura policial per remetre'l al Tribunal Suprem i ha considerat que l'operació gàbia dels Mossos va ser absolutament innecessària i "es va dur a terme per perseguir una persona que hauria d'estar amnistiada".