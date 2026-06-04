Junts critica el tripartit i veu en els comptes una "esmena a la totalitat" a la realitat

Sales acusa el Govern d'estar subordinat al PSOE i condicionat per ERC i els Comuns
BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dijous un suposat tripartit que diu que governa a Catalunya després d'assegurar que l'esmena a la totalitat que el seu grup ha presentat al projecte de pressupostos representa una "esmena a la totalitat a la realitat del país i a les necessitats dels catalans".
"La nostra esmena va més enllà d'aquests pressupostos. És una esmena a la totalitat al tripartit que governa el país, a la incompetència del PSC, a les renúncies d'ERC i a l'extremisme dels Comuns. Catalunya no pot continuar instal·lada en la mala gestió, la resignació i la dependència", ha recalcat en el debat de totalitat dels pressupostos en el ple del Parlament.
Per Sales, la presentació dels comptes ha estat "un vodevil i un desastre, que és la marca del tripartit", i considera que els catalans necessitaven pressupostos però no aquests perquè, al seu parer, no afronten aspectes com el dèficit fiscal, Rodalies, la rebaixa de la pressió fiscal, l'accés a l'habitatge, la reducció de les llistes d'espera o polítiques per fomentar el català, entre altres qüestions.
"Tindran pressupostos i oxigen per esgotar la legislatura, però els catalans continuarem tenint els mateixos problemes. Anirem a pitjor", ha vaticinat Sales, que ha acusat el Govern d'incompetència, de gestionar malament, d'estar subordinat al PSOE i d'estar condicionat a l'extremisme dels Comuns i les renúncies d'ERC.
A més de retreure falta de lideratge al president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut apuntar que "si el PSOE no està lliure de corrupció, el PSC tampoc" en referència a les investigacions judicials que s'estan duent a terme.
També ha acusat ERC de ser "còmplice de la incompetència del PSC, de la subordinació permanent al PSOE i del procés de desnacionalització" per haver passat de reclamar el concert econòmic i la cessió de l'IRPF a una línia orbital, i creu que els Comuns són els que marquen les polítiques del Govern amb una visió, al seu parer, dogmàtica que pretén exportar a Catalunya les polítiques d'Ada Colau.