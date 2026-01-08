Junts critica el pacte de finançament: "No resol el dèficit fiscal" i perpetua el model

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha criticat que l'acord sobre el nou model de finançament acordat entre el Govern central i ERC no suposarà un canvi de model, sinó que "es perpetua l'actual model que no resol el dèficit fiscal que pateix Catalunya".
"Hi ha una mica més de cafè, però continua sent un 'cafè per a tothom'", ha afirmat en unes declaracions aquest dijous a la seu del partit.
"Madrid continuarà tenint la clau de la caixa. Fiar-ho tot a una xifra sense tenir la clau de la caixa és un error perquè ja sabem que mai no es compleix", segons Rius, i ha afegit que ERC va investir Salvador Illa president de la Generalitat a canvi d'un concert econòmic.
Ha sostingut que "les pluges de milions promeses no acaben arribant mai a Catalunya", i ha insistit que el que van acordar per a la investidura d'Illa i el que han pactat aquest dijous no s'assembla en absolutament res, textualment.
EL VOT DE JUNTS
Preguntat per si Junts votarà en contra de l'acord de socialistes i republicans, el portaveu no ho ha concretat i ha respost que el partit continuarà "utilitzant tota la força que té per intentar aconseguir un sistema de finançament en forma de concert econòmic i que permeti recaptar tots els impostos".
Rius ha defensat que perseguiran un nou sistema que també permeti "revertir en tots els beneficis, en forma de serveis educatius, de salut i en totes les infraestructures que mereixen els catalans".