Junts critica el "nou incompliment" del Govern central en finançament i desconfien de la bilateral

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha criticat aquest dilluns el "nou incompliment" del Govern central per no haver presentat abans d'acabar el mes de juny una proposta de finançament singular per a Catalunya i ha expressat desconfiança sobre els resultats de la reunió bilateral Govern-Generalitat del 14 juliol.

"No ens ha sorprès que haguem arribat a 30 de juny i el Govern central no hagi presentat cap proposta de finançament com havia pactat amb ERC per a la investidura de Salvador Illa", ha manifestat en una roda de premsa després de la reunió de l'executiva de Junts.

Segons Rius, tampoc no esperen gaire cosa --textualment-- de la bilateral de mitjans de juliol perquè "és una reunió de partit, ja que a banda i banda de la taula hi haurà membres del partit socialista".

"La capacitat negociadora de la Generalitat queda anul·lada perquè els interessos del PSOE sempre passen per davant", ha afegit, després d'insistir que a Junts aposten per un model de finançament en el qual Catalunya recapti tots els impostos, que estigui fora de la Lofca i que s'assembli al concert econòmic.

SOBRE MONTERO

També ha opinat que hi ha diferents explicacions sobre què s'està negociant per part d'ERC i del Govern central: "ERC encara parla de finançament singular i el Govern central per boca de María Jesús Montero assegura que serà aplicable a totes les comunitats".

"Un sistema de finançament és singular si només és aplicable a Catalunya. Si és aplicable a totes les comunitats ja no és singular, sinó nova versió del cafè per a tothom", ha considerat Rius, després de destacar que el fet que Montero sigui la candidata del PSOE a Andalusia fa que no sigui la persona més idònia per negociar aquesta qüestió.