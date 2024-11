Junts critica l'inici de legislatura d'Illa: "100 dies que semblen 155"

Qualifiquen el govern d'Illa d'"espanyolització, supeditació al PSOE i també mala gestió"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dimecres l'inici de legislatura del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del seu govern, i ha ironitzant que han transcorregut "100 dies que semblen 155".

En una roda de premsa a la cambra catalana, Sales ha qualificat de desastrosa la gestió d'Illa des que va prendre possessió: "Són 100 dies que semblen 155 perquè el president Illa i el seu govern han iniciat un procés d'espanyolització a la Generalitat com vam patir amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després de la declaració d'independència del 2017".

A parer seu, en aquests 100 dies, Illa ha demostrat que no governa per a tots els catalans, que "no té ni la més mínima intenció de molestar Madrid i que no mourà ni un dit per defensar els interessos" dels catalans.

"Durant aquests primers 100 dies del president Illa només hi ha hagut espanyolització, supeditació al PSOE i també mala gestió", ha afegit.

Per la seva banda, el líder del partit al Parlament, Albert Batet, ha descrit que l'objectiu del projecte d'Illa és "unir i servir Espanya" i ha assegurat que està fent la feina, raó per la qual ha expressat el desig que aquesta etapa sigui curta.

CONFON "NORMALITZACIÓ AMB ESPANYOLITZACIÓ"

"Confon normalització amb espanyolització", ha expressat Sales, en al·lusió a la defensa d'Illa de la situació de normalitat que viu Catalunya amb els socialistes en el Govern.

A tall d'exemple, Sales ha exposat les sis ocasions en les quals Illa s'ha trobat amb el Rei, i ha criticat que s'exhibeixi la bandera d'Espanya al Palau de la Generalitat, cosa que "no havia passat ni durant l'aplicació de l'article 155".

Segons ella, Illa ha anat accentuant, en les seves paraules, el seu espanyolisme a mesura que ha avançat la legislatura, amb també "el menyspreu constant" cap al català, emprant el castellà per a actes oficials.

També ha acusat Illa de fer "purga" d'alguns membres del cos de Mossos d'Esquadra pel fet de ser independentistes i ha criticat que el president no es reuneixi amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en la seva visita a Brussel·les, i que no assistís dimarts a l'acte de commemoració dels 10 anys del 9N al Parlament.

CRÍTICA A ERC

Sales també ha dit que ERC "no pot estar contenta" amb un president com Illa i amb un Govern que ha assegurat textualment que està sotmès a Madrid, que és antiindependentista i que utilitza la geometria variable per votar conjuntament amb el PP i Vox iniciatives parlamentàries.

"Hem viscut el congrés d'ERC des del respecte, des del silenci en molts moments en els quals hauríem pogut fins i tot expressar la nostra opinió", ha defensat Sales, tot i que ha considerat necessari al·ludir als dos grups que van fer possible la investidura.