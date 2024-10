Junts critica la "improvisació" de Renfe amb el tall ferroviari a Roda de Berà (Tarragona)

TARRAGONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha criticat aquest dimarts la "improvisació" de Renfe en el tall ferroviari per les obres del túnel de Roda de Berà (Tarragona), que interrompran la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) a partir d'aquest dimarts i fins al 2 de març.

En un comunicat, ha lamentat que el servei alternatiu "no ha funcionat" malgrat, textualment, la gran quantitat de diners invertits i dels mesos que fa que Renfe i Adif l'estan organitzant.

La formació ha lamentat la situació, amb retards, incidències, trens plens i usuaris que no podien accedir a informació, i han assegurat que hi ha preocupació entre els usuaris per l'"alt grau d'improvisació".

Ha afegit que alguns usuaris "han desistit d'arriscar-se a agafar un tren o els busos" que cobreixen el tram afectat.

"Els ciutadans del sud de Catalunya ja no es poden resignar més i acostumar-se al deficient servei de Renfe", han conclòs.