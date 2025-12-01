Junts critica que Illa continuï amb el viatge a Mèxic davant el brot de PPA i demana que comparegui

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts Jeannine Abella ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi mantingut el viatge oficial a Mèxic després del brot de pesta porcina africana (PPA) declarat divendres passat i ha informat que el seu grup ha demanat que comparegui de manera urgent al Parlament: "És una cosa que Junts no concebem, creiem que avui el president hauria de ser aquí gestionant la crisi", ha afirmat.
"No pot ser que d'una banda es parli de crisi sanitària i s'activi l'UME i que de l'altra siguem a la Fira del Llibre de Mèxic i no suspenguem un viatge així", ha retret a Illa en unes declaracions als mitjans aquest dilluns a Lleida.
Així, ha explicat que han registrat la sol·licitud de compareixença urgent al Parlament perquè Illa expliqui "com estan gestionant" el brot en el ple d'aquesta setmana.
També ha dit que s'han posat a disposició del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, tot i que ha recordat que fa un mes Junts va presentar una interpel·lació sobre aquest assumpte a la cambra i el conseller, a parer seu, els "va menysprear".
"Però no és moment de retrets, la urgència del moment ha superat aquelles propostes que vam presentar fa un mes i per tant ens hem posat a disposició del conseller", ha afegit.
A més a més, ha emfatitzat que és moment d'"aportar seguretat als mercats internacionals" perquè, diu, el sector porcí català és un gran exportador i mou més de 3.000 milions d'euros a l'any, per la qual cosa és moment d'enviar un missatge d'unitat perquè hi hagi les menors conseqüències possibles, textualment.