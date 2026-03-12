Junts critica el Govern per tancar el túnel de Rubí (Barcelona) "sense conèixer" alternatives de transport

Registrarà aquest dijous una bateria de preguntes al Govern sobre les conseqüències econòmiques de la decisió
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
La diputada de Junts al Parlament Judith Toronjo ha retret al Govern que hagi anunciat el tancament entre 5 i 7 setmanes del túnel de Rubí (Barcelona), per on passen trens de mercaderies que provenen del nord cap al Port de Barcelona, "sense saber clarament quina és l'alternativa òptima" per al transport de mercaderies.
En unes declaracions aquest dijous a la cambra catalana, ha criticat aquest "gir de guió" de la Conselleria de Territori, atès que assegura que en un primer moment van dir que es tancaria aquest dijous a les 12 de la nit i finalment es farà divendres a les 12 de la nit.
"Aquests girs i aquests canvis també ens porten a una incertesa que viuen els usuaris, però que també viu l'economia del país", ha lamentat Toronjo.
Ha explicat que Junts registrarà aquest dijous una bateria de preguntes al Govern sobre les conseqüències econòmiques d'aquesta decisió, i tindran en compte els plans alternatius que s'han posat sobre la taula: "Caldrà valorar cadascun si és pertinent per a les diferents mercaderies", ha assenyalat.
LES ALTERNATIVES
La diputada de Junts ha apuntat que una d'aquestes alternatives implica "el col·lapse d'una via que travessa tot el país, com és l'AP-7".
També ha criticat que l'alternativa que implicaria passar per Lleida suposa fer 500 quilòmetres més, segons les seves dades, la qual cosa incrementa els costos dels transportistes, després de demanar que es valori "una compensació".
Ha afegit que una altra via seria per la Llagosta (Barcelona), amb un tram que "no és viable per a tot tipus de mercaderies", i una altra opció que s'està analitzant és l'alta velocitat, per la qual cosa ha demanat conèixer en profunditat les opcions.