Junts critica que ERC i els Comuns demanin destitucions al Govern i continuin negociant els pressupostos

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dimarts que ERC i els Comuns demanin destitucions al Govern per la gestió educativa i continuin negociant el projecte de pressupostos d'aquest any.
"No entenem que ERC i els Comuns demanin cessaments i dimissions i contiunin negociant els pressupostos com si no passés res. Si no aturen les negociacions fins que es produeixin aquestes dimissions els en fem responsables i legitimaran amb això la infiltració dels mossos en assemblees", ha advertit en una roda de premsa a la cambra catalana.
Després d'explicar que el Govern no ha citat la seva formació, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'aportar "inestabilitat" i de no haver estat capaç d'aprovar uns comptes des que governa.