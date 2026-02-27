Junts critica els pressupostos perquè inclouen "polítiques extremes" dels Comuns

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Vergés assegura que els estudiaran per decidir si els esmenen a la totalitat
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha criticat aquest dijous el projecte de pressupostos perquè estan "marcats per les polítiques extremes" dels Comuns, també en cas que s'aconseguís la cessió de la recaptació del 100% de l'IRPF.
"Aquests pressupostos, tot i que s'aprovés la cessió de l'IRPF, serien uns mals pressupostos perquè venen marcats per les polítiques extremes dels Comuns. Insistim a fer un front comú amb ERC per defensar els interessos del país", ha subratllat en una roda de premsa al Parlament.
Malgrat tot, ha assegurat que els estudiaran abans d'anunciar si els esmenen o no a la totalitat malgrat considerar que no són els que els catalans necessiten: "(Salvador) Illa i (Alícia) Romero han dit que són els pressupostos més ambiciosos que s'han presentat quan són la propaganda política més ambiciosa que no necessita Catalunya".
Per Vergés, el Govern evidencia la seva "inestabilitat" en presentar uns comptes sense tenir garantida la majoria per poder-los aprovar, només comptant amb el suport dels 6 diputats dels Comuns del total de 135 diputats del Parlament.
Després d'adaptar-se als nous terminis aprovats per celebrar el debat de totalitat dels comptes sense entrar-ho a valorar, ha advertit que governar "no és fer propagada i sí liderar amb fets", després d'erigir el seu partit com l'alternativa a les polítiques del govern de Salvador Illa.